İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da toprağa verildi.

İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı

HATAY - Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, Hatay'da toprağa verildi.

Şehidin naaşı morgdan alındıktan sonra Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan baba evine getirildi. Daha sonra Hassa Akbez Merkez Camii'inde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ve 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve askeri erkan katıldı.

Dört kardeşten biri olan şehit Turgay Abacı'nın bekar olduğu öğrenildi.

İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İdlib şehidi Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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