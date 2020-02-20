İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor
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İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor

20.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:52
İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor

'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı mücadele veren muhalifler 'in güneyinde kaybedilen yerleşimleri geri almak için operasyon başlattı.


Operasyonda muhalif güçlerin ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdiği açıklandı. Neyrab, 3 Şubat'ta muhalif güçlerin kontrolünden çıkarak el değiştirmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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