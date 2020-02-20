İdlib'in güneyinde muhalif gruplar operasyon başlattı: Serakib yoğun çatışmalara sahne oluyor
20.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:52
Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine karşı mücadele veren muhalifler İdlib'in güneyinde kaybedilen yerleşimleri geri almak için operasyon başlattı.
Operasyonda muhalif güçlerin Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdiği açıklandı. Neyrab, 3 Şubat'ta muhalif güçlerin kontrolünden çıkarak el değiştirmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com