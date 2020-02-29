İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın ailesine acı haber verildi
Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Denizli'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.
Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Denizli'deki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.
Şehit Halil Çankaya'nın Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'ndeki babaevine gelen Pamukkaye Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ve 11. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileri, baba Mehmet Çankaya ve yakınlarına acı haberi verdi.
Haberi alan şehidin babası Mehmet Çankaya, askeri yetkililer ve mahalle sakinlerince teskin edilmeye çalışıldı.
Şehit ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin annesi Kezban Eldemir'in Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada şehit Çankaya'nın naaşının yarın öğle vakti Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.
Kaynak: AA