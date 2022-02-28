İdlib'de kamplardaki çocuklar için zeka oyunları düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İdlib'de kamplardaki çocuklar için zeka oyunları düzenlendi

AA, Ahmet Karaahmet - Güncel
 - Güncelleme:
İdlib'de kamplardaki çocuklar için zeka oyunları düzenlendi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Menekşe Derneği, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan çocuklar için zeka oyunları turnuvası düzenledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde faaliyet gösteren Menekşe Derneği, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan çocuklar için zeka oyunları turnuvası düzenledi.

6 kampta yaşayan 75 çocuğun katladığı etkinlikle çeşitli zeka ve strateji oyunları oynandı.

Yarışmaya katılan 14 yaşındaki Musa Afara, AA muhabirine, mangala oyununda ikinci olduğunu söyledi. Afara, eğitimini tamamlayarak doktor olmak istediğini belirtti.

Reversi oyununda birinci olan 13 yaşındaki Alae Raşit de, oyun oynarken çok hevesli ve heyecanlı olduğunu söyledi. Reşit, "Tek hayalim evimize geri dönüp, eğitimimi tamamlayarak doktor olmak." şeklinde konuştu.

AA / Ahmet Karaahmet - Güncel

oyunlar, Suriye, İdlib, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title