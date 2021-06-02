İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar İbrahim Kutluay!
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İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar İbrahim Kutluay!

İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar İbrahim Kutluay!
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Youtube platformunda yemek tarifleri veren sevilen influencer İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar İbrahim Kutluay! İdil Yazar eşi kim? İdil Yazar instagram hesabı!

Youtube platformunda yemek tarifleri veren sevilen influencer İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar İbrahim Kutluay! İdil Yazar eşi kim? İdil Yazar instagram hesabı!

İDİL YAZAR KİM?

İdil Yazar,1985 doğumlu olup 36 yaşındadır. 1985 doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi'nde, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Babson College'da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu. 2 sene New York'ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty'de görev aldı. 2009 yılında Türkiye'ye döndü ve spikerlik yaptı.

2013 senesinde Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Spikerlik tecrübesi, aşçılık eğitimi ve mutfağa olan tutkusunu 2015 senesinde İdil Yazar YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi. 1000'den fazla yayınladığı tarif ve 1 milyon abonesiyle YouTube'un en büyük kanallarından biri.

İDİL YAZAR İBRAHİM KUTLUAY

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile youtube platformunda yemek kategorisi üzerine videolar paylaşan İdil Yazar'ın aralarında aşk başladığı iddia edildi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yazar, "söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

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İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar İbrahim Kutluay! - Haberler
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