İdil Yazar kimdir? İdil Yazar'ın eski eşi kimdir?

Youtube platformunda yemek tarifleri veren İdil Yazar, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Influencer İdil Yazar'ın ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile birlikte olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar ile İbrahim Kutluay birlikte mi? İdil Yazar eşi kim? İdil Yazar instagram hesabı! gibi başlıklar aratılıyor.

Magazin gündemine ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'la İdil Yazar'ın aşk iddiası bomba gibi düştü. İdil Yazar kimdir, kaç yaşında? İdil Yazar aslen nereli, kaç kez evlendi? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından araştırılmaya başlandı. 1985 doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi'nde, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Babson College'da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu.... Youtube platformunda yemek tarifleri veren sevilen influencer İdil Yazar kimdir? İdil Yazar kaç yaşında? İdil Yazar İbrahim Kutluay! İdil Yazar eşi kim? İdil Yazar instagram hesabı!

İDİL YAZAR KİM?

İdil Yazar,1985 doğumlu olup 36 yaşındadır. 1985 doğumlu İdil Yazar, lise eğitimini Koç Lisesi'nde, üniversite eğitimini Amerika'da tamamladı. Babson College'da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu. 2 sene New York'ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty'de görev aldı. 2009 yılında Türkiye'ye döndü ve spikerlik yaptı.

2013 senesinde Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldı. Spikerlik tecrübesi, aşçılık eğitimi ve mutfağa olan tutkusunu 2015 senesinde İdil Yazar YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi. 1000'den fazla yayınladığı tarif ve 1 milyon abonesiyle YouTube'un en büyük kanallarından biri.

İdil Yazar, bir dönem Tolga Tatari ile evliydi.

İDİL YAZAR İLE İBRAHİM KUTLUAY BİRLİKTE Mİ?

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile youtube platformunda yemek kategorisi üzerine videolar paylaşan İdil Yazar'ın aralarında aşk başladığı iddia edildi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yazar, "söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.