İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı
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İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi Şehidin yakınları Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Şehidin uğurlanması SAMSUN - Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar son...

10.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:56
İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş 'ın cenazesi

Şehidin yakınları

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Şehidin uğurlanması SAMSUN - Şırnak'ın ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İdil'de şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı
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