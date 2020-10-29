İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat, yeni bir aşka yelken açtı. "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili oldu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sürpriz bir şekilde Tolgahan Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiçeği burnunda çift, ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Tolgahan Yıldız'ın basın mensuplarına evlilik konusunda yaptığı açıklama dikkat çekti.

ANNE SÖZÜ DİNLEDİ, ESKİ ARKADAŞIYLA SEVGİLİ OLDU

Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Kendisi benim sevgilim. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullandı.

"3 YILDIR EBRU'YA EVLİLİK TEKLİFİ EDİYORUM"

Tolgahan Yıldız gazetecilerin "Ebru Polat'a evlilik teklifinde bulundunuz mu?" sorusuna, "3 yıldır Ebru'ya evlenme teklifi ediyorum. Sonunda evleneceğiz galiba" cevabını vererek flaş bir itirafta bulunmuş oldu.