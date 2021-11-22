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İddia: Fortnite'a Matrix kostümleri gelecek

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
İddia: Fortnite'a Matrix kostümleri gelecek

Twitter'da güvenilir bir Fortnite sızıntıları yapan Hypex adlı kullanıcıya göre Trinity ve Neo'nun skinleri Fortnite'a gelecek.

Matrix'in yeni filminin Aralık ayında çıkış yapacak olmasına karşın epic games'in Fortnite için Matrix ile bir iş birliği içerisinde olduğu hakkında sızıntılar paylaşıldı.

Oynaması ücretsiz bir oyun battle royale oyunu olan Fortnite, iş birliğine çok açık bir oyundur. En son olarak geçtiğimiz günlerde Naruto Shippuden iş birliğini yayınlayan Fortnite'ın bir sonraki iş birliğinin Matrix olacağı düşünülüyor.

Matrix temalı bir kostümler yolda olabilir. Önceki yaptığı paylaşımlarda doğru bir şekilde sızdıran HYPEX, Aralık ayının ikinci yarısında Fortnite x Matrix (Neo & Trinity) iş birliği planladığını açıkladı.

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Yaklaşan The Matrix Resurrections'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte Fortnite'a da eklenmiş olacak. Bu kostümlerin filmin piyasaya sürülmesi etrafında geleceği söylentileri, sızıntıya daha fazla güven vermektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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