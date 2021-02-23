İcra Müdürü Yardımcısı'na 3.8 milyonluk 'zimmet' soruşturması
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İcra Müdürü Yardımcısı'na 3.8 milyonluk 'zimmet' soruşturması

23.02.2021 18:24 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:24
İcra Müdürü Yardımcısı'na 3.8 milyonluk 'zimmet' soruşturması

ESKİŞEHİR'de, zimmetine 3.8 milyon TL geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı E.K. hakkında soruşturma başlatılırken, şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

ESKİŞEHİR'de, zimmetine 3.8 milyon TL geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı E.K. hakkında soruşturma başlatılırken, şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 3 milyon 800 bin TL'yi zimmetine geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı E.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, zimmet iddialarının ardından ortadan kaybolan E.K. için yakalama kararı çıkarırken, müdürlüğün tüm hesapları da incelemeye alındı. Bilirkişi incelemesinde E.K.'nın şu ana kadar 3 milyon 800 bin TL'yi zimmetine geçirdiği anlaşılırken, incelemenin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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