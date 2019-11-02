İçme suyuna kavuşunca "şükür" yemeği verdiler

02.11.2019 17:55

Elazığ'ın Keban ilçesinin Gökbelen köyü sakinleri su sorununun çözüme kavuşması üzerine "şükür" yemeği verdi.

Gökbelen köyü merkezi ile Soğuksu ve Karahüseyin mezralarının su sorunu çözüme kavuştu.

Gökbelen köyü muhtarlığı ve vatandaşların daveti üzerine köyde verilen yemeğe katılan Kaymakam Ersin Tepeli, köylerin sıkıntılarının Valiliğin desteğiyle çözüme kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Köyde uzun yıllar devam eden içme suyu sorunu giderildiğini dile getiren Tepeli, "Örnek bir şekilde hizmet sunmuş, fedakarlık göstermiş, suyu köye kazandıran hayırsever Beşir Bayır'a teşekkür ediyorum." dedi.

Elazığ İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet de, içme suyu şebekesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çok güzel bir hizmet yapıldığını ifade eden Şerbet, "Takdire şayan hizmeti geldik, gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da, Gökbelen köyünde doğduğunu anlatarak, köyde su sıkıntısının giderilmesi için gösterilen birlik ve beraberliğin sürmesini diledi.

Atlı, Gökbelen köyüne ulaşımı kısaltacak alternatif yol çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

Gökbelen köyü muhtarı Salih Doğan, davetlerine katılan herkese teşekkür ettiklerini belirterek, köyün sondaj ile suya kavuşmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Yemeğe, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aliye Aylin Kökçin, İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sorumlusu Samet Bayir, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Demir, il encümenleri Muzaffer Bulut, Cevdet Doğan da katıldı.

Kaynak: AA