İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
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Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Veli Ağbaba, Politika, Güncel, Haber

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır

İçişleri Bakanlığı, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, "Yer: İçişleri Bakanlığı. 100. Kuruluş Yıl dönümünde TBMM'nin tam karşısında, Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Veli Ağbaba'nın ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır" denildi.

24.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:51

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Veli Ağbaba'nın "TBMM'nin 100. Kuruluş Yıl dönümünde İçişleri Bakanlığı'nda Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok" iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Veli Ağbaba'nın ifadeleri tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan'da TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünde İçişleri Bakanlığı binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olmadığını iddia etti.

Veli Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yer: İçişleri Bakanlığı .100.Kuruluş Yıl dönümünde... TBMM'nin tam karşısında, Nisbet yapar gibi; Erdoğan'ın resmi var, Atatürk'ün resmi yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde ülkenin kurucuları/kurtarıcıları böyle yok sayılmaz, kurucu değerlere bu kadar saygısızlık yapılmaz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YANIT GECİKMEDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın söz konusu iddiasına yanıt gecikmedi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların tamamen iftira ve yalan olduğu belirtilerek "23 Nisan'ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın 'Atatürk'ün resmi yok' iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır
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