İçişleri Bakanlığı: "Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı: "Adana'da polis servisine saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

01.10.2019 21:20
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açılamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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