01.10.2019 22:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yakalanan MLKP ile ilgili konuştu

Bakan Soylu: "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar" dedi.

Soylu, TBMM resepsiyondan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Soylu, iki MLKP'ye ilişkin olarak, "İyi bir istihbarat çalışması ile sağlandı. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Adana'daki polislere saldırı yapanları Eskişehir'de yakalandılar" dedi.

Yakalanan iki şahsın hücre evinde olduğunu belirten Soylu, "Arkadaşlarımız hücre evini tespit ettiler. 'Teslim ol' çağrısı yaptılar. Karşı ateş açılınca bir polis memuru parmağından yaralandı, bir polis memuru da boğazının yanından yaralandı. İki şahıs da ölü ele geçirildi" dedi.

Kaynak: İHA