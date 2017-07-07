İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " (Siirt Kaymakamına saldırı) Hem kaymakamımızda, hem personelimizde herhangi bir yaralanma söz konusu değil"

-" Ne kararlılığımızda, ne de sabrımızda herhangi bir farklılık söz konusu olmayacaktır"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik saldırıya ilişkin soruları cevapladı.