İçişleri Bakanı Soylu kaza yerinde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Gevaş ilçesinde insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.
16.07.2020 07:06 | Son Güncelleme: 16.07.2020 07:20
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Gevaş ilçesinde insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan, uçakta bulunan 2 pilot ve 5 emniyet personelinin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İHA