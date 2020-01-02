: İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu

02.01.2020 23:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 23:48

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları azalmasına rağmen Türkiye sınırına göç sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre Kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 250 bine dayandı.

Hatay İl Afet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

"250 BİN KİŞİLİK HAREKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İlk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, ''Yaşanan çatışmalar dolayısıyla güneyden ülkemize bir göç hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngördük ve bunu bir süredir takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirler bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin bir takım planlamalar yapmıştık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte bu tedbirlerin, cari durumun, İdlip ve Suriye içindeki hareketlenmelerin genel bir değerlendirmesini hep birlikte yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

"HAZIRLIKSIZ OLDUĞUMUZ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sınır güvenliği ve tedbirleri hakkında bilgileri sürekli güncellediklerini ve hazırlıksız oldukları herhangi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Soylu, "Özellikle üzerimize düşen alanlarla alakalı şuan kamuoyu tarafından bilinmesini isterim tüm konularımızı sıkı ve dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Gerekli tedbirlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Ne İdlib'de ve ne de Güney sınırımızın diğer bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz herhangi bir durum söz konusu değildir. Gizleyip gizlemediğimiz bir durumda söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

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