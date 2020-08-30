Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
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Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ağır suçlamalarına Soylu'dan jet yanıt geldi. Soylu, kendisine "tecavüz kollayıcı" diyen Atay'a "Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da senden tam tecavüzcü olur" dedi.

30.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Twitter'dan birbirlerine sert sözler sarf etti. TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırı' suçlaması ile tutuklandıktan kısa süre sonra tahliye edilen Musa Orhan'ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" dedi. Bakan Soylu ise, Atay'ın tweetine, "Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da Senden tam tecavüzcü olur" sözleriyle yanıt verdi.

ATAY, BAKAN SOYLU AĞIR SÖZLERLE YÜKLENDİ

Şırnak'ta İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili Milletvekili Barış Atay paylaşımda bulundu. Atay, söz konusu mesajlaşmaları alıntılayarak Soylu'yu etiketledi ve "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız." diye yazdı.

"TUMA'NIN KOLLAYICISI DİKKAT YAKALANMA"

Soylu ise, Atay'ın sözlerine şöyle yanıt verdi: Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da Senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı Dikkat yakalanma...

İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da Senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Haber Yorumları (27)
IM: SAYIN BAKANIM MUHATAP OLMAYA DEGMEZ.KIMKI BUNLAR.
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EL MÜCAHİDÜL FİLLAH ALLAH CC YOLUNUN FEDAİSİ: Sayın İÇİŞLERİ Bakanım!Sevgili Liderim, BAŞBUĞUM;Hadimül Türkiyem, Hadim Ül Harameynim , Ulu Önder ve Ulu Hakanım, Ulu Lider Ulu Hakanım sayın Süleyman SOYLU bey efendi!Ne güzel tesbitlerde bulunmuşsunuz tesbitiniz tam da yakışmış. Sizi tebrik ediyor, Yüce Yaratana emanet ediyor, Yüce Yaratan yar ve yardımcınız, yolunuz açık bahtınız APAK, sağlık ve mutluluğunuz heeeep ama hep sürekli olsun. Durmak durdurulmak yok uçarak ta değil IŞIK HIZI YOLA DEVAM. Yüce Yaratan sizi dünya Liderlerine ÖNDER, BİZİMKİLERE d
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ARTVİNLİ: Zaten sanatçı tecavüzcü coşkun yaşlandı onun yerine barış atay geçebilir tipide müsait zaten
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