İçişleri Bakanı Soylu: "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana... - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana...

İçişleri Bakanı Soylu:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Soylu: "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu: "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz."

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

Süleyman Soylu, Güncel, Haber

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