Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı ve İstanbul Valisi evsizleri ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gidecek yeri olmayan ve sokaklarda yaşayan vatandaşları, yerleştirildiği otellerde ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gidecek yeri olmayan ve sokaklarda yaşayan vatandaşları, yerleştirildiği otellerde ziyaret etti.

İstanbul Valiliğince, koronavirüs yayılımının düşürülmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda yaşayan ve gidecek yeri olmayan evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi.

Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokaklarda yaşayan vatandaşların yerleştirildiği otelleri ziyaret etti. Sirkeci'deki bir otelde kalan vatandaşlarla sohbet eden İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, onlara hediyeler verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, daha sonra Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı personellerini ziyaret etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı