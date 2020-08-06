İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kovid-19 denetimine katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin iş yerlerinde Kovid- 19 denetimi yapması İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın gazetecilere...
06.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:50
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin iş yerlerinde Kovid- 19 denetimi yapması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın gazetecilere açıklama yapması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın esnaf ziyareti MALATYA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ile birlikte Kovid-19 denetimi yaptı. Çataklı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA