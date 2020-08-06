İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kovid-19 denetimine katıldı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin iş yerlerinde Kovid- 19 denetimi yapması İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın gazetecilere...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce'nin iş yerlerinde Kovid- 19 denetimi yapması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın gazetecilere açıklama yapması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın esnaf ziyareti MALATYA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ile birlikte Kovid-19 denetimi yaptı. Çataklı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA