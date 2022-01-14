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İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı

İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da Ezgi Kuru'nun oğlunu götürdüğü kreşin önünde çalışır halde bıraktığı, içinde 8 yaşındaki A.Y.A.'nın da bulunduğu otomobili çalan H.Y., yakalandı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Ezgi Kuru'nun oğlunu götürdüğü kreşin önünde çalışır halde bıraktığı, içinde 8 yaşındaki A.Y.A.'nın da bulunduğu otomobili çalan H.Y., yakalandı. H.Y.'nin aynı gün 2, bir gün önce ise 1 otomobil daha çaldığı ortaya çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde önceki gün Ezgi Kuru, 06 BIG 359 plakalı otomobilini, 3 yaşındaki çocuğunu götürdüğü kreşin önüne park etti. Kuru, çalışır halde bıraktığı, içinde oğlu A.Y.A.'nın da bulunduğu otomobili geri döndüğünde yerinde bulamadı. Paniğe kapılan Ezgi Kuru, Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada aracı H.Y.'nin kaçırdığı belirlendi. Araçtan indirilen A.Y.A., bölgedeki sürücü kursu önünde bulundu. Sağlık durumu iyi olan A.Y.A., annesine teslim edildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu otomobil, bir gün sonra Çankırı Caddesi'nde terk edilmiş bulundu. Başka bir aracın plakası takıldığı görülen araç, Ezgi Kuru'ya teslim edilirken, kısa süre sonra da H.Y. gözaltına alındı. H.Y.'nin aynı gün 2, bir gün önce ise 1 otomobili daha çaldığı belirlendi. H.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı

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