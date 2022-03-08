Jahrein, milletvekili adaylığından vazgeçtiğini açıkladı - Haberler

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Jahrein, milletvekili adaylığından vazgeçtiğini açıkladı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Jahrein, milletvekili adaylığından vazgeçtiğini açıkladı

Bir zamanlar Twitch yayıncısı olan Jahrein kullanıcı adlı yayıncı Ahmet Sonuç, Nisan 2021 tarihinde bir sonraki Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıklamıştı. Jahrein, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sene Twitch'te yaptığı canlı yayın sırasında milletvekili adayı olacağını söyleyen Jahrein, seçimlere bağımsız aday olarak katılacağını belirtmişti. Yayıncının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemlerde bulunarak adaylıktan vazgeçtiğini belirtti.

"BENİ HAK ETMİYORSUNUZ, SİZE DAYILAR LAZIM"

Jahrein, Instagram hesabından paylaştığı hikâyelerde kendisine yöneltilen "Sen mi milletvekili olacaksın?" sorularına "Merak etmeyin olmayacağım o işten vazgeçtim beni hak etmiyorsunuz. Size dayılar, dinozorlar lazım." sözlerine yer vererek milletvekili adaylığından vazgeçtiğini belirtti.

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MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINDAN VAZGEÇTİ

2023 yılındaki Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra adaylıktan vazgeçtiğini belirten Jahrein, "Ben olmayayım zaten, o konuda hemfikiriz artık size katılıyorum." açıklamalarında bulundu.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Jahrein, Twitch, Gamegar,, Haberler

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