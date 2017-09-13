İçerde'nin Alyanak'ı Yıldıray Şahinler, Bu Sefer Farklı Bir Rolle Ekranlarda Olacak

Show TV'nin 'İçerde' dizisinde canlandırdığı Alyanak karakteriyle beğeni toplayan Yıldıray Şahinler, önceki gün eşi Gizem Şahinler'le Akmerkez'de görüntülendi. Şahinler yeni projesini de duyurdu.

"ALYANAK'IN TERSİ OLACAK"

Şahinler, yeni sezonda ekranda olacağını müjdeledi. Ay Yapım imzalı Star TV ekranında yayınlanacak bir dizide yer alacağını belirten oyuncu "Alyanak, karakterinin tersi bir karakterle ekranda olacağım, merak etsinler" de

Usta oyuncu böyle görüntülendi;

