İç kanama geçiren Ferhan Şensoy'la ilgili sevindiren haberi kızı Derya verdi: Babamın durumu iyi

İç kanama geçiren usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'dan sevindiren haber geldi. Babasının iyi olduğunu açıklayan Şensoy'un kızı Derya Şensoy "Babam, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.