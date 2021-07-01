İç kanama geçiren Ferhan Şensoy'la ilgili sevindiren haberi kızı Derya verdi: Babamın durumu iyi
İç kanama geçiren usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'dan sevindiren haber geldi. Babasının iyi olduğunu açıklayan Şensoy'un kızı Derya Şensoy "Babam, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.
Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un geçen ay geçirdiği operasyon sonucu ameliyat bölgesinde oluşan komplikasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sevindiren haberi verdi.
"SAĞLIK DURUMU İYİ"
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" dedi.