İç Anadolu'da esnaf "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde esnaf sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına riayet ederek hizmet sunuyor.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde esnaf sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına riayet ederek hizmet sunuyor.

Esnaf, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" sürecinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerini kabul ediyor.

Nevşehir'de market işleten Yasin Doğan, AA muhabirine, iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşandığını, salgından önceki dönemlere özlem duyulduğunu belirtti.

Aşı çalışmalarının olumlu sonuç vererek tüm insanlığın bu günleri geride bırakmasını dileyen Doğan, "Müşterilerimizi sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde iş yerine alıyoruz. 17 Mayıs'tan sonra açılmayı bekliyoruz. Salgından önceki dönemlerde iftardan sonra burada kuyruk oluyordu, müşterilerin taleplerine yetişemiyorduk. Ancak bugüne de şükür, şimdilik sıkıntımız yok." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan