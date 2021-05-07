İç Anadolu'da esnaf "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İç Anadolu'da esnaf "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde esnaf sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına riayet ederek hizmet sunuyor.

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde esnaf sosyal mesafe, maske ve hijyen koşullarına riayet ederek hizmet sunuyor.

Esnaf, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" sürecinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilerini kabul ediyor.

Nevşehir'de market işleten Yasin Doğan, AA muhabirine, iş yerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşandığını, salgından önceki dönemlere özlem duyulduğunu belirtti.

Aşı çalışmalarının olumlu sonuç vererek tüm insanlığın bu günleri geride bırakmasını dileyen Doğan, "Müşterilerimizi sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde iş yerine alıyoruz. 17 Mayıs'tan sonra açılmayı bekliyoruz. Salgından önceki dönemlerde iftardan sonra burada kuyruk oluyordu, müşterilerin taleplerine yetişemiyorduk. Ancak bugüne de şükür, şimdilik sıkıntımız yok." dedi.

İç Anadolu'da esnaf 'tam kapanma' sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
İç Anadolu'da esnaf 'tam kapanma' sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
İç Anadolu'da esnaf 'tam kapanma' sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor
İç Anadolu'da esnaf 'tam kapanma' sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu
Esenyurt'ta Ugandalıları Ugandalı soydu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Donald Trump Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Diego Serdar Aziz Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İç Anadolu'da esnaf "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:09:09. #1.16#

title