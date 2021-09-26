İbrahim Tatlıses'ten muhteşem final

'İmparator' tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, 'Yalan' şarkısıyla konserini başlattı. 'Bebeğim', 'Haydi Söyle', 'Sarhoş' gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren Tatlıses, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin ortasında oğlu İdo'yu sahneye alan İbrahim Tatlıses, misafirler arasında bulunan Derya Tuna'ya 'Deryalım' şarkısını söyledi.

İbrahim Tatlıses'i son gün dinlemeye gelenler arasında Derya Tuna, oğlu İdo, gelini Yasemin Şefkatli ve Buket Aydın da vardı.

İMPARATORA DUYGUSAL SÜRPRİZ!

Konser sonunda sahneden inen İbrahim Tatlıses, büyük bir sürprizle karşılaştı. Ekibinin hazırladığı Tatlıses figürlü pasta ve dünden bugüne İbrahim Tatlıses fotoğrafları imparatoru ağlattı. Alkışlarla karşılanan Tatlıses, 3 günlük konser başarısını ekibiyle kutladı.

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