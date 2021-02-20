İbrahim Tatlıses - Mamudo Şarkı Sözleri

Bu akşam İbo Show'a Kahtalı Mıçe, Bedia Akartürk, Latif Doğan, Nuri Sesigüzel ve Uğur Karakuş konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Mamudo şarkısı merak edildi. İşte sözleri!