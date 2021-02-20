İbrahim Tatlıses - Mamudo Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses - Mamudo Şarkı Sözleri

20.02.2021 21:28 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:32
İbrahim Tatlıses - Mamudo Şarkı Sözleri

Bu akşam İbo Show'a Kahtalı Mıçe, Bedia Akartürk, Latif Doğan, Nuri Sesigüzel ve Uğur Karakuş konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Mamudo şarkısı merak edildi. İşte sözleri!

Bu akşam İbo Show'a Kahtalı Mıçe, Bedia Akartürk, Latif Doğan, Nuri Sesigüzel ve Uğur Karakuş konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Mamudo şarkısı merak edildi. Mamudo şarkısı Mahzuni Şerif'in şarkısıdır! İşte sözleri!

İBRAHİM TATLISES - MAMUDO ŞARKI SÖZLERİ!

Madem dünyaya dargınsın

Mamudo kurban niye doğdun

Kader yolunda yorgunsun

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Kader yolunda yorgunsun

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Kurban gelir payın yoktur

Haftan yoktur ayın yoktur

Ankara'da dayın yoktur

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Ankara'da dayın yoktur

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Kim okuyup yazar seni

Rüzgar değse bozar seni

Ölsen kovar mezar seni

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Ölsen kovar mezar seni

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Adam olmasaydın neydin

Gelir miydin hiç bilseydin

Keşke doğmadan ölseydin

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun

Keşke doğmadan ölseydin

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Akar yaşın şakır şakır

Tahta döşek takır takır

Ölüler senden rahattır

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Ölüler senden rahattır

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Mahzuni işin doğrusu

Öter zalimin borusu

Dayımın öksüz yavrusu

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Dayımın öksüz yavrusu

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Dayımın öksüz yavrusu

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Dayımın öksüz yavrusu

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

Dayımın öksüz yavrusu

Mamudo kurban niye doğdun?

Mamudo kurban niye doğdun?

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