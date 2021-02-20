İbrahim Tatlıses - Mamudo Şarkı Sözleri
Bu akşam İbo Show'a Kahtalı Mıçe, Bedia Akartürk, Latif Doğan, Nuri Sesigüzel ve Uğur Karakuş konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Mamudo şarkısı merak edildi. İşte sözleri!
Bu akşam İbo Show'a Kahtalı Mıçe, Bedia Akartürk, Latif Doğan, Nuri Sesigüzel ve Uğur Karakuş konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Mamudo şarkısı merak edildi. Mamudo şarkısı Mahzuni Şerif'in şarkısıdır! İşte sözleri!
İBRAHİM TATLISES - MAMUDO ŞARKI SÖZLERİ!
Madem dünyaya dargınsın
Mamudo kurban niye doğdun
Kader yolunda yorgunsun
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Kader yolunda yorgunsun
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Kurban gelir payın yoktur
Haftan yoktur ayın yoktur
Ankara'da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Ankara'da dayın yoktur
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Kim okuyup yazar seni
Rüzgar değse bozar seni
Ölsen kovar mezar seni
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Ölsen kovar mezar seni
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Adam olmasaydın neydin
Gelir miydin hiç bilseydin
Keşke doğmadan ölseydin
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun
Keşke doğmadan ölseydin
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Akar yaşın şakır şakır
Tahta döşek takır takır
Ölüler senden rahattır
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Ölüler senden rahattır
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Mahzuni işin doğrusu
Öter zalimin borusu
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?
Dayımın öksüz yavrusu
Mamudo kurban niye doğdun?
Mamudo kurban niye doğdun?