İbrahim Tatlıses'in Küçük Kızı Elif, Aleyna Tilki ile Sahneye Çıktı
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada, son dönemlerin parlayan yıldızı Aleyna Tilki ile birlikte sahneye çıkıp 'Sen Olsan Bari' şarkısını seslendirdi.
Aleyna Tilki geçen akşam konser verdi. Konserinde İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada da vardı. Aleyna Tilki'nin hayranı olan Elif Ada, sahneye çıktı.
BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER
Elif Ada ve Aleyna Tilki birlikte sahnede, O Sen Olsan Bari şarkısını söyledi.
HİRA DA ALEYNA TİLKİ HAYRANI
Öte yandan, Demet Akalın'ın kızı Hira da Aleyna Tilki hayranı. Hatta öyle ki bazen annesine 'Anne ben Aleyna'yım. Bana Aleyna de' gibi isteklerde de bulunuyor. İkili fırsat buldukça telefonda da konuşuyor.
YORUMLAR (9)
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Ay bayılacam saya saya çoçukları bitmediCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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gerek yok bu adamı zaten türkiye destekliyor. . nereden adaylığını koyarsa fark etmez.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu adamdan nefret ediyorum artıkCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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HACIM BU KIRO NEDEN URFA DAN ADAY OLMADI YEMEDİ Mİ ?Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Tabi İbonun kızıya nice tatlı ve zekalı erkek ve kız çocukları var onlardan birini sahneye çıkarın nerede tabi relam yapıcaklar ya bu sanat camiasının hepsi dilleri nasır tutmuş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır