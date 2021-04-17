İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı!
Gelmesin le gelmesin, Bir daha geri gelmesin, Gitsin yüzünü de şeytan görsün, Ölsem mezarıma gelmesin nakaratı ile hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses'in söylediği yeni şarkı Gelmesin şarkı sözleri nedir? İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı! Gelmesin söz-beste kime aittir?
Gelmesin le gelmesin, Bir daha geri gelmesin, Gitsin yüzünü de şeytan görsün, Ölsem mezarıma gelmesin nakaratı ile hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses'in söylediği yeni şarkı Gelmesin şarkı sözleri nedir? İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı! Gelmesin söz-beste kime aittir? İşte detaylar haberimizde…
İBRAHİM TATLISES – GELMESİN
Gelmesin le gelmesin
Bir daha geri gelmesin
Gitsin yüzünü de şeytan görsün
Ölsem mezarıma gelmesin
İster gelsin ister gelmesin
İster sevsin ister sevmesin
Ben bu aşktan ümidi kestim
Ölsem mezarıma gelmesin
Gelmesin le gelmesin
Bir daha geri gelmesin
Gitsin yüzünü de şeytan görsün
Ölsem mezarıma gelmesin
Gülmesin o yar gülmesin
Ağlasın her gün gülmesin
Beni rezil rüsva etti
Ne ölüme ne dirime gelmesin
Ceketimi omuzuma
Aldım artık gidiyorum
Ne arayın ne de sorun
Bu ellerden gidiyorum
Gelmeyin le gelmeyin
Hiçbiriniz de gelmeyin
Ne arayın ne de sorun
Ölsem mezarıma gelmeyin
Söz & Beste : Sema Nur Kaplan
Düzenleme : Ceyhun Çelikten