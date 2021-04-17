İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı!
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İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı!

İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Gelmesin le gelmesin, Bir daha geri gelmesin, Gitsin yüzünü de şeytan görsün, Ölsem mezarıma gelmesin nakaratı ile hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses'in söylediği yeni şarkı Gelmesin şarkı sözleri nedir? İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı! Gelmesin söz-beste kime aittir?

Gelmesin le gelmesin, Bir daha geri gelmesin, Gitsin yüzünü de şeytan görsün, Ölsem mezarıma gelmesin nakaratı ile hafızalara kazınan İbrahim Tatlıses'in söylediği yeni şarkı Gelmesin şarkı sözleri nedir? İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı! Gelmesin söz-beste kime aittir? İşte detaylar haberimizde…

İBRAHİM TATLISES – GELMESİN

Gelmesin le gelmesin

Bir daha geri gelmesin

Gitsin yüzünü de şeytan görsün

Ölsem mezarıma gelmesin

İster gelsin ister gelmesin

İster sevsin ister sevmesin

Ben bu aşktan ümidi kestim

Ölsem mezarıma gelmesin

Gelmesin le gelmesin

Bir daha geri gelmesin

Gitsin yüzünü de şeytan görsün

Ölsem mezarıma gelmesin

Gülmesin o yar gülmesin

Ağlasın her gün gülmesin

Beni rezil rüsva etti

Ne ölüme ne dirime gelmesin

Ceketimi omuzuma

Aldım artık gidiyorum

Ne arayın ne de sorun

Bu ellerden gidiyorum

Gelmeyin le gelmeyin

Hiçbiriniz de gelmeyin

Ne arayın ne de sorun

Ölsem mezarıma gelmeyin

Söz & Beste : Sema Nur Kaplan

Düzenleme : Ceyhun Çelikten

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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