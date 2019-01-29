İbrahim Tatlıses, Annesini Ölümünü Çabuk Atlattığını İma Eden Takipçisine Tepki Gösterdi
Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Kaç gün önce annen öldü ayıp" diyen takipçisine "Pavyona mı gittim hayırdır" diyerek çıkıştı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Leyla Tatlı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Günler sonra hayranlarının kendisini yalnız bırakmadığını gösteren bir paylaşım yapan Tatlıses, bir takipçisinin kendisini eleştirmesine tepki gösterdi.
"SEVENLERİM YALNIZ BIRAKMIYOR"
İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından lokantasına gelen hayranlarıyla ilgili bir video paylaşarak "İzmir Tatlıses Kebap'ta sevenlerim yalnız bırakmıyor... Kebaplarımız şahane, lezzetimiz efsane." notunu ekledi.
"PAVYONA MI GİTTİM HAYIRDIR?"
Bir sosyal medya kullanıcısı İbrahim Tatlıses'e 'Daha kaç gün önce annen öldü, Sayın İbrahim Tatlıses ayıp!' yorumunu yaptı. İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmadı. Türkücü; "Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!" sözleriyle isyan etti.
"DUYGUSUZ VE SAYGISIZ"
İzmir'de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan İbrahim Tatlıses bu görüntüler yüzünden 'duygusuz ve saygısız' ithamlarına maruz kaldı.
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Ya maksadı cevap almaktı dikkat çekmekti aldı işte dingilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ateş düştüğü yeri yakar ortak acıyı yaşayanlar anlar. Allah dayanma gücü versin. Makamı cennet olsun inşallah.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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keşke sorsaydın senin cebinde sigara paran var mı diye. bana yorum yapıyorsun amaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ölenle .ölünmüyor napsaydi? Annesinin acisini kimse kolay atamaz ama napsın yani?Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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bu habere istinaden yargılama yapmak yanlış evet içinde yaşadığı acıyıda bilemeyiz fakat bu ibrahim tatlısesisin kanımca terbiyesiz olduğunu seviyesiz karaktersiz olduğunu değiştirmezCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır