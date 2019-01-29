İbrahim Tatlıses, Annesini Ölümünü Çabuk Atlattığını İma Eden Takipçisine Tepki Gösterdi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Leyla Tatlı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Günler sonra hayranlarının kendisini yalnız bırakmadığını gösteren bir paylaşım yapan Tatlıses, bir takipçisinin kendisini eleştirmesine tepki gösterdi.

"SEVENLERİM YALNIZ BIRAKMIYOR"

İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından lokantasına gelen hayranlarıyla ilgili bir video paylaşarak "İzmir Tatlıses Kebap'ta sevenlerim yalnız bırakmıyor... Kebaplarımız şahane, lezzetimiz efsane." notunu ekledi.

"PAVYONA MI GİTTİM HAYIRDIR?"

Bir sosyal medya kullanıcısı İbrahim Tatlıses'e 'Daha kaç gün önce annen öldü, Sayın İbrahim Tatlıses ayıp!' yorumunu yaptı. İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmadı. Türkücü; "Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!" sözleriyle isyan etti.

"DUYGUSUZ VE SAYGISIZ"

İzmir'de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan İbrahim Tatlıses bu görüntüler yüzünden 'duygusuz ve saygısız' ithamlarına maruz kaldı.