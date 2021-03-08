İbrahim Özyavuz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İbrahim Özyavuz'un hayatı ve biyografisi

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İBRAHİM ÖZYAVUZ KİMDİR?

İbrahim Özyavuz (d. 1 Nisan 1963, Harran) Türk siyasetçi.

İbrahim Özyavuz doğum tarihi : 1 Nisan 1963

İbrahim Özyavuz kaç yaşında : 57 yaşında

İbrahim Özyavuz mesleği ne : Siyasetçi

İbrahim Özyavuz nereli : Şanlıurfa

Lise mezunudur. Şanlıurfa'da ticaret ve tarımla uğraşmıştır. 1974-1980 yılları arasında Akçakale Ülkü Ocaklarında yer almış, 1994-2009 yıllarında 3 dönem ANAP ve AK Parti'den Harran Belediye Başkanlığı yapmıştır. 2002-2009 yılları arasında Harranspor Kulüp Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2011 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olmuştur. 2012-2015 yılları arasında Şanlıurfa MHP İl Başkanlığı yapmıştır. 2015 yılı itibarıyla MHP MYK üyesidir. Eski AK Partili Şanlıurfa Milletvekili Çağla Aktemur'un eski eşı ve Harran belediye başkanı Mahmut Özyavuz'un babasıdır. 27. dönem MHP Şanlıurfa milletvekilidir.