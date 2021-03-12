İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ayrılığı kısa sürdü

Bir süre önce anlaşarak yollarını ayıran Edvina Sponza, İbrahim Kutluay küslüğü kısa sürdü.

Bir süre önce anlaşarak yollarını ayıran Edvina Sponza, İbrahim Kutluay küslüğü kısa sürdü. Aralarındaki sorunları aşan çift Bebek'te el ele görüntülendi.

Gazetecilerin 'evlilik kararı mı aldınız' sorusuna teşekkür ederek yanıt veren Kutluay, sevgilisiyle bir mekanda oturarak vakit geçirdi.

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyor...

Kaynak: Hürriyet