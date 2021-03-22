İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

İbrahim Çelikkol, son zamanlarda adı, "Doğduğun Ev Kaderindir " dizisi ile anılmaya başladı. Dizide mahallenin abisi Mehdi karakteri ile rol alan İbrahim Çelikkol'un gerçek hayatı merak konusu oldu. Peki, İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli? İbrahim Çelikkol'un hayatı, kariyeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

İbrahim Çelikkol, son zamanlarda adı, "Doğduğun Ev Kaderindir " dizisi ile anılmaya başladı. Dizide mahallenin abisi Mehdi karakteri ile rol alan İbrahim Çelikkol'un gerçek hayatı merak konusu oldu. Peki, İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli? İbrahim Çelikkol'un hayatı, kariyeri hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de İzmit, Kocaeli'nde dünyaya geldi. İbrahim Çelikkol Türk dizi ve sinema oyuncusu ve eski modeldir.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Özel hayatına dair olarak;

25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

Filmografisi

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay Dizi

2009 M.A.T. Sinan Atalay Dizi

2010 Keskin Bıçak Mithat Dizi

2010 -2011Karadağlar Gül Ali Karadağ Dizi

2012-Fetih 1453 Ulubatlı Hasan Film

2011-2012İffet Cemil Özdemir Dizi

2013-2014Merhamet Fırat Kazan Dizi

2014- Sadece Sen Ali Film

2014-Reaksiyon Oğuz Dizi

2016 - Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş Dizi

2016-Kördüğüm Ali Nejat Karasu Dizi

İBRAHİM ÇELİKKOL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 doğumlu olup 39 yaşındadır. Annesi Selanik göçmeni babası ise Arap kökenli olan İbrahim Çelikkol Kocaeli'nde doğmuştur.