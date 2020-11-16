İbrahim Atabey olayı nedir? İbrahim Atabey ne dedi, neden tutuklanması isteniyor? İbrahim Atabey kimdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İbrahim Atabey olayı nedir? İbrahim Atabey ne dedi, neden tutuklanması isteniyor? İbrahim Atabey kimdir?

16.11.2020 18:34 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:37
İbrahim Atabey olayı nedir? İbrahim Atabey ne dedi, neden tutuklanması isteniyor? İbrahim Atabey kimdir?

Youtube'da yayın yapan İbrahim Atabey isimli bir şahsın tutuklanması için sosyal medyada hashtag açıldı. Türkiye gündemini sarsan İbrahim Atabey olayı nedir? İbrahim Atabey ne dedi, neden tutuklanması isteniyor? İbrahim Atabey kimdir?

Youtube'da yayın yapan İbrahim Atabey isimli bir şahıs, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. İbrahim Atabey'e tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından sosyal medyada "İbrahim Atabey tutuklansın" sesleri yükseldi.

İBRAHİM ATABEY KİMDİR?

İbtahim Atabey, Youtube fenomeni olarak tanınan ve İslam karşıtı videolarıyla tanınan bir isimdir. Atabey Youtube 'GİGTV' kanalında ilahi dinlerin ve kitapların kaynaklarını araştıran içerikler yapmaktadır. Sözde araştırmaları ile kitapların ilahi bir güç tarafından yazılmadığına dair tespitler yapan Youtuber olarak nitelendirilmektedir.

Yurt dışında yaşadığı iddia edilen İbrahim Atabey, çektiği videoları Youtube'da yayımlayarak fenomen haline geldi. Konyalı olduğu öğrenilen Youtuber, paylaştığı son videoda söyledikleri nedeniyle tepki çekti.

İBRAHİM ATABEY OLAYI NEDİR?

Twitter'da hakkında #ibrahimatabeytutuklansın etiketiyle gündem olan İbrahim Atabey, Youtube yayınında İslamiyetin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i yırtarak sayfalarına tükürdü. Videonun devamında peygamber Hz. Muhammed hakkında da hakaretlerde bulunan Atabey, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştır.

İlgili Haberler

İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları neler?
İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? İbrahim Tatlıses şarkıları neler?
İsmail Demirbaş kimdir? İsmail Demirbaş ne dedi, neden tutuklandı?
İsmail Demirbaş kimdir? İsmail Demirbaş ne dedi, neden tutuklandı?
Kabine ne demek? Kabine nedir, ne demektir? Kabine TDK'ya göre ne anlama geliyor?
Kabine ne demek? Kabine nedir, ne demektir? Kabine TDK'ya göre ne anlama geliyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Kamala Harris Meral Akşener Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop
Magazin Kutsi Cansu Dere Mert Fırat Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbrahim Atabey olayı nedir? İbrahim Atabey ne dedi, neden tutuklanması isteniyor? İbrahim Atabey kimdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 18:37:25. #1.15#
title