İbrahim Atabey olayı nedir? İbrahim Atabey ne dedi, neden tutuklanması isteniyor? İbrahim Atabey kimdir?

Youtube'da yayın yapan İbrahim Atabey isimli bir şahsın tutuklanması için sosyal medyada hashtag açıldı. Türkiye gündemini sarsan İbrahim Atabey olayı nedir? İbrahim Atabey ne dedi, neden tutuklanması isteniyor? İbrahim Atabey kimdir?

Youtube'da yayın yapan İbrahim Atabey isimli bir şahıs, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı. İbrahim Atabey'e tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından sosyal medyada "İbrahim Atabey tutuklansın" sesleri yükseldi.

İBRAHİM ATABEY KİMDİR?

İbtahim Atabey, Youtube fenomeni olarak tanınan ve İslam karşıtı videolarıyla tanınan bir isimdir. Atabey Youtube 'GİGTV' kanalında ilahi dinlerin ve kitapların kaynaklarını araştıran içerikler yapmaktadır. Sözde araştırmaları ile kitapların ilahi bir güç tarafından yazılmadığına dair tespitler yapan Youtuber olarak nitelendirilmektedir.

Yurt dışında yaşadığı iddia edilen İbrahim Atabey, çektiği videoları Youtube'da yayımlayarak fenomen haline geldi. Konyalı olduğu öğrenilen Youtuber, paylaştığı son videoda söyledikleri nedeniyle tepki çekti.

İBRAHİM ATABEY OLAYI NEDİR?

Twitter'da hakkında #ibrahimatabeytutuklansın etiketiyle gündem olan İbrahim Atabey, Youtube yayınında İslamiyetin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i yırtarak sayfalarına tükürdü. Videonun devamında peygamber Hz. Muhammed hakkında da hakaretlerde bulunan Atabey, konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmıştır.