İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı özleri! "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarı
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İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı özleri! "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarı

06.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:57
İbrahim Altunsaray

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı özleri! İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da İbrahm Altınsaray en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, İbrahm Altınsaray "Bahçe Duvarındna Aştım" şarkı özleri! "Bahçe Duvarındna Aştım" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show İbrahm Altınsaray "Bahçe Duvarındna Aştım" şarkı özleri!

İBRAHM ALTINSARAY BAHÇE DUVARINDNA AŞTIM TÜRKÜ SÖZLERİ

Bahçe duvarından aştım

Bahçe duvarından aştım

Sarmaşık güllere dolaştım

Sarmaşık güllere dolaştım

Öptüm sevdim helallaştım

Öptüm sevdim helallaştım

Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele

Mayil oldum gonca güle

Acem şalı ince bele

Acem şalı ince bele

Bir bakışta yaktın beni

Bir bakışta yaktın beni

Dert ile bıraktın beni

Dert ile bıraktın beni

Yaktın beni, yaktın beni

Yaktın beni, yaktın beni

Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele

Mayil oldum gonca güle

Acem şalı ince bele

Acem şalı ince bele

Yeter naz eyleme bana

Gayli naz eyleme bana

Gel göreyim kana kana

Gel göreyim kana kana

Aşık oldum gülüm sana

Aşık oldum gülüm sana

Yanıyorum yanıyorum hele

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