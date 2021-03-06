İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı özleri! "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarı
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı özleri! İbrahim Altunsaray "Bahçe Duvarından Aştım" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da İbrahm Altınsaray en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, İbrahm Altınsaray "Bahçe Duvarındna Aştım" şarkı özleri! "Bahçe Duvarındna Aştım" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show İbrahm Altınsaray "Bahçe Duvarındna Aştım" şarkı özleri!
İBRAHM ALTINSARAY BAHÇE DUVARINDNA AŞTIM TÜRKÜ SÖZLERİ
Bahçe duvarından aştım
Bahçe duvarından aştım
Sarmaşık güllere dolaştım
Sarmaşık güllere dolaştım
Öptüm sevdim helallaştım
Öptüm sevdim helallaştım
Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele
Mayil oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
Acem şalı ince bele
Bir bakışta yaktın beni
Bir bakışta yaktın beni
Dert ile bıraktın beni
Dert ile bıraktın beni
Yaktın beni, yaktın beni
Yaktın beni, yaktın beni
Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele
Mayil oldum gonca güle
Acem şalı ince bele
Acem şalı ince bele
Yeter naz eyleme bana
Gayli naz eyleme bana
Gel göreyim kana kana
Gel göreyim kana kana
Aşık oldum gülüm sana
Aşık oldum gülüm sana
Yanıyorum yanıyorum hele