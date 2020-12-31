İbo Show yılbaşı özel konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?
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İbo Show yılbaşı özel konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?

31.12.2020 20:26 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:29
İbo Show yılbaşı özel konuğu Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen programı İbo Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. Yılbaşı programına konuk olan Şafak Sezer de eğlencenin coşkusunu bir kat daha artıracak. Peki, İbo Show'un konuğu Şafak Sezer kimdir? İşte, Şafak Sezer kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!

Efsane TV şovu, İbo Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de Şafak Sezer. Peki, Şafak Sezer kaç yaşında, nereli? İbo Show'un konuğu Şafak Sezer kimdir?

İBO SHOW YILBAŞI KONUĞU ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1970

Kaç yaşında: 50yaşında

Nereli: Ankara

1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen'in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'yle birlikte rol aldı.

Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?"da Şafak Sezer birinci olmuştur.

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