İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu

9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ seyircileri coşturacak.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, beşinci bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü yayınlanacak. Yeni bölümün konukları ise Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ konuk olacak.

EĞLENCE DOLU GECE

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, eğlence dolu bir cumartesi gecesi yaşanacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ KONUKLAR

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ unutulmaz bir geceye imza atacak.