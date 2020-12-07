İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu
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İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu

07.12.2020 23:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:07

9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ seyircileri coşturacak.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, beşinci bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü yayınlanacak. Yeni bölümün konukları ise Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ konuk olacak.

EĞLENCE DOLU GECE

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, eğlence dolu bir cumartesi gecesi yaşanacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ KONUKLAR

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ unutulmaz bir geceye imza atacak.

İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu

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İbo Show 5. bölüm fragmanı izle! İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi gün, hangi kanalda?
Haber Yorumları (4)
SAKARYALI NİNE HATUN: Şu adama yorum yapmaktan bıktık usandık. Adamın bir tanesi baba hırsız yakaladım demiş. Babası cevap vermiş oğlum bırak gitsin yazık demiş oğlu demişki baba ben bıraktımda kendi beni bırakmıyor demiş onun gibi bu haber yakamıza yapıştı bırakmıyor
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YARALI SHOW:)..!: yaralı show''un muhteşem konuğu serdar geliiiyooor. . .
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MUSTAFAAK: Bu kişiliksiz insan müsvettesi hangi kanalda yayınlanırsa o kanalı kapatıyorum yanı tamamen kilitliyorum evimde kimseye izletmiyorum , radyoda duyarsam hemen kanalı değiştiriyorum hiçbir şekilde yaptigi müzigi dinlemem dinlettirmem. Nefret ötesi istem dışı bir mahlukat.
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