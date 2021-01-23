İbo Show konuğu Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında, nereli? Selçuk Balcı albümleri nedir?

Kulağımızın pasını silen Karadeniz şarkılarının unutulmaz seslerinden İbo Show konuğu Selçuk Balcı kimdir? Selçuk Balcı kaç yaşında, nereli? Selçuk Balcı albümleri nedir? Selçuk Balcı hayatı ve biyografisi nedir? İşted etaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU: SELÇUK BALCI KİMDİR?

Selçuk Balcı, 4 Temmuz 1988 yılında Çayeli, Rize'de doğan Türk halk müziği sanatçısıdır. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.

ALBÜMLERİ

Patika

Patika isimli ilk albümü Temmuz 2011 tarihinde Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıktı. Albümde 14 şarkı yer aldı. Albümde yer alan şarkıların tamamı kendine aitti. Albümün aranjörlüklerini Paul Dwyer, İhsan Eş, Kemal Sahir Gürel ve İlhan Yabantaş yaptı. Bunlar dışında Tayfun Şakalakoğlu, Cengiz Alkan'da albümde emek verdiler. Selçuk Balcı Eylem Aktaş ile birlikte düet yaptı.

Temmuz 2011 tarihinde çıkan albüm TTNET Müzik platformunda indirilebilir olarak satışa sunuldu. Ayrıca 13 Temmuz 2011 tarihinde iTunes Store üzerinde tüm şarkılar $0.99 ücretle satışa sunuldu.

Selçuk Balcı, albümün yapım sürecinin patika bir yolda yürümeye benzemesi sebebiyle isminin Patika olduğunu söyledi.

Mila

Ağustos 2013 tarihinde bir önceki albüm gibi Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıktı. Albümde 12 şarkı yer aldı. Albümde bulunan şarkılardan bir tanesinin sözlerini annesi yazdı. Albüm genel olarak Karadeniz yöresine ait anonim türkü ile horon melodilerinden ve Selçuk Balcı'nın kendi bestelerinden oluştu.

Albüm TTNET Müzik platformunda indirilebilir olarak satışa sunuldu. 20 Ağustos 2013 tarihinde ise iTunes Store üzerinde tüm şarkılar satışa sunuldu.

Felamur

Mayıs 2016 tarihinde yine Kalan Müzik etiketi ile piyasaya çıktı. Albümde 12 şarkı yer aldı. Albümde 1 tane kemençe düeti (enstrümantal) eser bulunmaktadır. Albümde Niyazi Koyuncu, Resul Dindar, Selim Topsakal, Aydoğan Topal, Tanju Topal, Yusuf Aydın, Cengiz Alkan, Göksel Bektaş, Sevgi Bonabian, Anıl Türkyılmaz, Nursel Mumcu, Selçuk Balcı vokaldedir.

DİĞER ÇALIŞMALARI

Selçuk Balcı bugüne kadarki çıkardığı kişisel albümünün dışında birkaç film ve dizinin de müziklerini yaptı. Bizum Hoca, Moskova'nın Şifresi: Temel ve Benim İçin Üzülme gibi yapımlara kendi bestelerinden birkaç parça verdi. Zülfü Livaneli'nin de 50.yıl için yapmış olduğu projede bir tane şarkı seslendirdi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için de müzik yapmıştır.

DİSKOGRAFİ

Patika - 2011

Mila - 2013

Felamur - 2016