İbo Show final yapmadan devam edecek! Kanal yönetiminden İbrahim Tatlıses'e 750 bin TL'lik hediye geldi

İbrahim Tatlıses'in eğlenceli sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaların ardından İbo Show'un devam edeceği hatta kanal yönetiminin Tatlıses'e 750 bin TL'lik bir araba hediye ettiği konuşulmaya başlandı.

9 yıl önce uğradığı saldırı sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıktı. Her cumartesi ekrana gelen ve birbirinden değerli konukları ağırlayan Tatlıses'in programının final yapacağı ileri sürüldü. Bu iddialara ilişkin programın yapımcısı Polat Yağcı, "İddialar tamamıyla yalan. Çekimlere devam ediyoruz" demişti.

750 BİN TL'LİK HEDİYE

2. Sayfa'nın Instagram hesabında yayınlanan habere göre, 16 bölüm daha uzatılan İbo Show için kanal yönetiminden anlamlı bir hediye geldi. Yönetim Tatlıses'e tam 750 bin TL değerinde bir cip hediye etti.

YENİ BÖLÜMDE BOMBA KONUKLAR GELECEK

Her cumartesi akşamı izleyicisiyle buluşan İbo Show, 16. yeni bölümüyle 13 Mart akşamı ekrana gelecek. Eğlenceli programın bu haftaki konukları ise Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Severcan olacak.