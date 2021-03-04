İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti
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İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti

04.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:32
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman vefat etti

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, 71 yaşında hayatını kaybetti.

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Harman'ın vefatı, İbn Haldun Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Harman'ın fotoğrafına yer verilen paylaşımda, "İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyemiz, ülkemizde ve dünyada İslami ilimler ve ilahiyat camiasının saygın ilim adamlarından Prof. Dr. Ömer Faruk Harman'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğrencilerine, ilim camiamıza ve İbn Haldun Üniversitesi ailesine baş sağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman

Bilecik Söğüt'te 1950'de dünyaya gelen Harman, 1968'de İstanbul İmam-Hatip Okulu'nu, 1969'da Pertevniyal Lisesini bitirdi.

Prof. Dr. Harman, 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 1973'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.

1983'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'nda doktor, 1988'de doçent ve 1994'te profesör olan Harman, 1985'te bir yıl süreyle Paris'te alanıyla ilgili araştırmalar da yaptı.

Ömer Faruk Harman, 1986'dan itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde, İslam ansiklopedisinin hazırlanmasında dinler tarihi ilim heyeti başkanı ve müellif redaktör olarak görev yaptı ve alanıyla ilgili çok sayıda madde kaleme aldı.

2005-2009 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği nezdinde Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapan Harman, 2009'da yurt dışı görevinin sona ermesini takiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine döndü. Ocak 2017'de yaş haddinden emekli oldu.

Harman, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Dinler Tarihi Öğretim Üyesi olarak görev yapıyordu. Harman, Arapça ve Fransızca biliyordu.

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, evli ve üç çocuk babasıydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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