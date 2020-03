İbn Haldun Üniversitesi, Müslüman ve Hristiyan bilginleri bir araya getiriyor İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Müslüman-Hristiyan Bilginlerin Felsefe ve Din Bilimi Üzerine Çalışmaları" başlıklı sempozyum, Müslüman ve Hristiyan bilginleri bir araya getiriyor.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Müslüman-Hristiyan Bilginlerin Felsefe ve Din Bilimi Üzerine Çalışmaları" başlıklı sempozyum, Müslüman ve Hristiyan bilginleri bir araya getiriyor.

İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi'nde 9-12 Mart'ta düzenlenecek sempozyumda Müslüman ve Hristiyan bilginler, güncel konu ve sorunlarla ilgili araştırmalarını ve dikkati çeken saptamalarını, felsefe ve teoloji perspektifinden katılımcılarla paylaşacak.

Prof. Kelly James Clark, Prof. Burhan Köroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Enis Doko'nun başkanlık ettiği sempozyum boyunca, felsefe ve din bilim üzerine atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sempozyum başkanlarından Enis Doko, 4 gün sürecek sempozyumda uluslararası birçok üniversiteden akademisyenlerin din, bilim ve felsefe ilişkisini tartışacağını belirterek, "Türkiye, ABD ve Malezya'dan hocalarımızla hem Müslüman hem de Hristiyan perspektifinden din ve bilim ilişkisini tartışma imkanı bulacağız." dedi.

Sempozyumun temel hedefleri arasında Müslüman ve Hristiyan akademi dünyası arasındaki iş birliğini artırmak olduğunu dile getiren Doko, gerek akademik gerekse kültürel alanda farklı kültürlerin bir arada çalışmalarını hedeflediklerini söyledi.

Doko, etkinliğin dilinin İngilizce olduğunu, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenler, öğrenciler ve ilgilerin katılabileceğini belirtti.

Etkinliğin ilk oturumunda "Religion and Violence: This is Why We Fight" başlıklı bir konuşma yapan Prof. Kelly James Clark, felsefe ve sosyal bilimler arasında güçlü bir ilişki olduğuna işaret ederek, "Anlaşmazlıklarımızı çözmenin yolu diyalogdan geçiyor. Birbirimizi genellememiz, önyargılarımızı artırıyor. Dünyadaki tüm Müslümanlar ve tüm Hristiyanlar aynı değil ve aynı şekilde düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.

Sempozyum 4 gün sürecek

Sempozyum programı kapsamında 10 Mart'ta İbn Haldun Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Betül Avcı, 11 Mart'ta ise Duke Üniversitesinden Dr. Samuel Murray ile Saint Louis Üniversitesinden Hayden Stephan birer konuşma yapacak.

Etkinliğin son günü ise İbn Haldun Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Enis Doko ve Jamia Hamdard Üniversitesinden Dr. Sumaiyah Ahmed, konuşmalarını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA