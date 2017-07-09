Ibm Veri Transferi Konusunda Ne Gibi Çözümler Sunuyor?

IBM Watson Customer Engagement Teknik Uzmanı Göktuğ Demir IBM veri transfer çözümlerini Wise TV'ye anlattı.



IBM'in, kurumlar arasındaki veri transferini güvenli ve yönetilebilir hale getirebilen ve olası tüm senaryoları kapsayan çözümlerinin bulunduğunu belirten Demir, bu çözümlerin eski ve yeni sistemleri birbirine uyumlayarak güvenli şekilde dosya transferi yapılabilmesinden, farklı protokolleri kullanan sistemler arasındaki veri transferini tek bir merkezden gerçekleştirilebilmesine kadar birçok uygulamayı kapsadığını söyledi. Demir kurumlar arası veri paylaşımının e posta üzerinden yapıldığı durumlarda denetlemenin zorlaştığını ve yanlış kişilere yanlış verilerin gönderilme riskinin arttığını vurgulayarak bu olumsuz durumlar için de IBM'in çözümler sunduğunu, dosya transferlerinin basit arayüzlerden yapılmasına olanak sağlayan hizmetlerinin de mevcut olduğunu belirtti. Demir IBM'in bu hizmetleri aracılığıyla kurumların operasyon maliyetlerinin düştüğünü, dosya transferleri işlemlerinin güvenli hale geldiğini ve çeşitli cezai yaptırımların önüne geçilebildiğini de sözlerine ekledi.