: İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

15.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:32

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, İSKİ'ye ait rögar kapaklarından birinde "Allah" yazdığı iddia edildi. Twitter'da 8 Kasım 2019'da paylaşılan gönderi, şimdiye kadar yaklaşık bin retweet ve 2 bin beğeni aldı.

İddiayı Facebook'ta bir kullanıcı 13 Kasım 2019 tarihinde yeniden dolaşıma soktu ve bu gönderi de 200 kez paylaşıldı.

MELİH GÖKÇEK DE PAYLAŞTI

Aynı iddia 12 Kasım 2019'da Twitter'da eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından da paylaşılınca, bazı kullanıcılar kapakların İmamoğlu döneminde yapıldığını iddia eden tweetler attı.

LOGAR KAPAKLARININ ÜZERİNDE ALLAH YAZMIYOR

Ancak iddia doğru değil. Kanalizasyon hatları üzerindeki rögar kapakları 2006 yılında üretilmiş ve kapağının üstündeki sembol, Mert Döküm isimli üretici firmanın baş harfleriyle tasarlanmış bir amblemden ibaret.

KAPAKLARIN İMAMOĞLU DÖNEMİNDE ÜRETİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Teyit'in haberine göre konuyla ilgili detaylı bilgi veren Mert Döküm firmasının yetkilileri, kapakların 2006 yılında bir defaya mahsus üretildiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu ise 23 Haziran 2019'da tekrar edilen seçimlerle göreve gelmişti. Yani kapaklar İmamoğlu döneminde üretilmedi.

TEPKİLER ÜZERİNE ÜRETİM DURDURULDU

Şirket yetkilileri, rögar kapaklarının cıvata başlarına önceki yıllarda Mert Döküm firmasının kısaltması olarak "M D" harfleri konduğunu doğruladı. Firma yetkilileri, gelen tepki ve şikayetler üzerine kapaklarda bu sembolü kullanmayı bıraktıklarını dile getirdi. İddiaların daha önce de gündeme geldiğini söyleyen yetkililer, 2017 yılında konuyu TBMM'ye de taşıdıklarını ve gerekli açıklamaları yaptıklarını belirtti.

Haber Videosu