İBB şirketlerine atamalar sonrası tartışmalar sürüyor, İSBAK genel müdürü istifa etti

İBB şirketlerine atamalar sonrası tartışmalar sürüyor, İSBAK genel müdürü istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu belediye bütçesinin üçte ikisini oluşturduğunu söylediği bağlı şirketlerin yöneticilerini tanıtmasının ardından tartışmalar sürüyor

10.08.2019 17:51
İBB şirketlerine atamalar sonrası tartışmalar sürüyor, İSBAK genel müdürü istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu belediye bütçesinin üçte ikisini oluşturduğunu söylediği bağlı şirketlerin yöneticilerini tanıtmasının ardından tartışmalar sürüyor.

İmamoğlu'nun seçildikten sonra defalarca liyakati esas alarak atamalar yapacağını açıklamasının ardından hafta içinde tanıttığı isimlere gelen tepkiler hala sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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