İBB Başkanı İmamoğlu'nun metrodaki canlı yayın sırasında internet bağlantısı kesildi - Haberler
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun metrodaki canlı yayın sırasında internet bağlantısı kesildi

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
İBB Başkanı İmamoğlu'nun metrodaki canlı yayın sırasında internet bağlantısı kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metroda sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada internet bağlantısı koptu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metroda sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada internet bağlantısı koptu.

İmamoğlu, Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılı kapsamında Ergun Çağatay'ın fotoğraflarıyla hazırlanan Taksim Sanat Galerisindeki serginin açılışının ardından Metro İstanbul'un Yenikapı-Hacıosman Hattı'na bindi.

Taksim istasyonundayken sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Artık metroda internet var" başlığıyla canlı yayın başlatan İmamoğlu'nun konuştuğu sırada internet bağlantısı kesildi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın paylaşımı silindi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim'den itibaren metroda internet hizmetini başlatmıştı.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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