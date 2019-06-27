İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık
İl Seçim Kurulu'da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Hak yerini buldu, 16 milyon adına mazbatamızı aldık" paylaşımı yaptı.
23 Haziran seçimleri sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu Mazbatasını aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hak yerini buldu, 16 milyon adına mazbatamızı aldık" ifadelerini kullandı.
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
Son Dakika Haberleri