İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında tartışma yaşandı. Binadan içeri giren İmamoğlu, taksicilerin kendisini yuhalaması sonrası dışarıya çıktı ve "Kimi yuhalıyorsun sen? Hanginiz yuhaladı?" diyerek tepki gösterdi.

Bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici kapı önünde toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.

"BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL"

Toplantı öncesinde taksicilerle bina girişinde bir araya gelen İmamoğlu burada bazı taksicilerle tartışma yaşadı. Bir taksicinin, "Esnaf can çekişiyor" dediği duyulurken, başka bir taksicinin de "Burası muz cumhuriyeti değil" diyerek tepki gösterdiği kayıtlara yansıdı. İBB Başkanı ise tartışmanın ardından binaya girerek taksicilerden uzaklaştı.

"HANGİNİZ YUHALADI BENİ?"

Bu sırada bazı taksiciler İmamoğlu'nu yuhalarken bu duruma sinirlenen İBB Başkanı binadan geri çıktı ve taksicilere tepki gösterdi. İmamoğlu, "Kimi yuhalıyorsun sen? Hanginiz yuhaladı beni?" diyerek bağırdı. Güvenlik görevlileri araya girerken taksiciler binanın önünden uzaklaştırıldı.