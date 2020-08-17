İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde faciadan 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaşıp "17 Ağustos 1999 Depremi'nde kaybımızın bu kadar çok olmasının bir tek sebebi yapıların çürük olmasıydı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos Depremi'yle ilgili paylaşımda bulundu. Olası bir İstanbul Depremi için hazırlıkta olduklarını ifade eden İmamoğlu, 17 Ağustos'tan iki gün sonra el kamerasıyla afet bölgesine gittiği görüntüleri paylaşarak, "Depremin öldürmediğini, yapılan yanlış inşaatların öldürdüğünü gördük" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR KÖTÜ YAPI STOĞU OLDUĞUNU BİRE BİR YAŞADIM"

İmamoğlu, "Depremin öldürmediğini, yapılan yanlış inşaatların öldürdüğünü gördürdüğünü çok net gördük. Türkiye'nin ne kadar kötü bir yapı stokuna sahip olduğunu orada bire bir yaşadım. Depremin bilincini arttırmak istiyoruz." dedi.

"KAMYONU DOLDURDUK VE DAĞITALIM İSTEDİK"

1999 Depremi'nin hemen ardından iki arkadaşı ile birlikte deprem bölgesine yardım götürmeye karar verdiklerini ve 2 gün gün sonra deprem bölgesine gittiklerini ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti "Benimle birlikte 3 kişi bir karar verdik. Her türlü ürünü satan bir toptancıya gittik, ne alabiliriz ne ihtiyaçlar var, diye sorgulayarak kamyonu doldurduk ve gidip dağıtalım istedik. Depremin öldürmediğini, yapılan yanlış inşaatların öldürdüğünü çok net gördük. Türkiye'nin ne kadar kötü bir yapı stokuna sahip olduğunu orada bire bir yaşadım.

"DEPREM PARKLARINI İNŞA EDİYORUZ"

Depremin bilincini arttırmak istiyoruz. Deprem eylem raporumuzu oluşturduk. Barınma alanlar, toplanma alanlarıyla ilgili sistemimizi tamamladık ve bunların duyurularını sitemizden yaptık. Bütün İstanbul için şu an deprem parklarını inşa ediyoruz Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere. Buralarda eğitim mekanizması geliştiriyoruz. İşin afet anı ve sonrasıyla ilgili çok yoğun çalışıyoruz, bunu görüyoruz. Kensel dönüşümle ilgili de hem sosyal konut üretme tarafında, KİPTAŞ üzerinden, Deprem Zemin Daire Başkanlığı'mız üzerinden üretim konusunda da çalışıyoruz.

"İSKİ VE İGDAŞ'TA DA BİR ÇALIŞMA SÜRECİ BAŞLATTIK"

Ama bütün bu söylediklerim bir kısmı itibariyle afet ve sonrasıyla alakalı. Benim derdim afet öncesi yapılması gerekenleri tamamlamak. Bu noktada altyapıdan tutun yani İSKİ'nin yaptığımız birçok çalışması aslında depreme dair de tedbir çalışması, İGDAŞ'ta bu anlamda bu anlamda bir çalışma süreci başlattık.

Mümkün olduğu kadar minimum hasarla o süreci atlatabilmemiz için tüm altyapımızla dayanıklı bir şehre kavuşmuş olmamız lazım."