İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Sağlık, Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla eldiven ve maske gibi tıbbi atıkların ev ortamında çamaşır suyuyla hazırlanan karışımla nasıl dezenfekte edildiğini uygulamalı olarak anlattı.

28.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 22:09
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

Türkiye'deki koronavirüs salgınından korunmak için en sık kullanılan ürünler eldiven ve maske. Bu ürünlerin kullanıldıktan sonra ise tıbbi atık konumunda oluyor.

İMAMOĞLU, DEZENFEKTE YÖNTEMİNİ PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili bir video paylaştı. İmamoğlu "Maske ve eldivenler de tıbbi atıktır. Kontrolsüz bir şekilde çöpe atmayalım, herhangi bir yere bırakmayalım. Bu videoda evde bu atıkları nasıl zararsız hale getirebileceğinizi uygulamalı olarak tarif ettim. Lütfen izleyin, izlettirin" notuyla paylaştığı videoda eldiven ve maskenin nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, gün belediyenin aldığı koronavirüs önlemlerini şu sözlerle anlatmıştı: "İhtiyaç halinde Yenikapı miting alanı, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe miting alanlarına 2- 3 gün içinde dev, taşınabilir hava salonları ya da çadırlar kurarak, bu alanları geçici hastane ve ameliyathaneye dönüştürmeye hazır olduğumuzu, bu alanlarda var olan su arıtma üniteleri ve jeneratörlerin de kullanıma hazır bulunduğunu, alt yapının dönüşümü konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Vatandaşın doğal gaz faturalarının ertelenebilmesi için BOTAŞ ödemelerinin ertelemesi de ekonomik olarak sağlanmalıdır. Su faturalarının ertelenebilmesi için, enerji maliyetlerinin ertelenmesi sağlanmalıdır."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

Haberin Videosu:

Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

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